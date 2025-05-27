ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Анкара надеется на перемирие между Москвой и Киевом
Глава МИД Турции заявил в Москве о готовности содействовать переговорам и подчеркнул важность снятия санкций с Сирии
Анкара надеется на перемирие между Москвой и Киевом
/ Reuters
3 часа назад

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с Сергеем Лавровым в Москве выразил надежду на скорейшее установление перемирия между Россией и Украиной. По его словам, Анкара видит в переговорах, которые ранее прошли в Стамбуле, «позитивные сигналы» и готова принимать участие в следующем раунде консультаций.

Фидан подчеркнул, что Россия и Турция сохраняют тесное сотрудничество в сфере торговли, энергетики и туризма, а также продолжат диалог по региональным вопросам. В частности, он отметил важность запуска АЭС «Аккую» и бесперебойных поставок российского газа.

Отдельно глава турецкой дипломатии остановился на ситуации в Сирии, поддержав усилия Дамаска по борьбе с терроризмом и подчеркнув значимость отмены западных санкций для восстановления экономики страны. Он также осудил эскалацию конфликта в Газе и назвал гуманитарный кризис в секторе «угрозой для всего региона».

Анкара продолжает подчеркивать свою роль посредника в урегулировании российско-украинского конфликта, оставаясь членом НАТО, но стремясь сохранить добрые отношения как с Киевом, так и с Москвой.

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