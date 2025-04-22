ПОЛИТИКА
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Нидерланды обвинили Россию в гибридных атаках
Нидерландская разведка заявила о росте гибридных угроз со стороны России, включая кибератаки, шпионаж и подготовку к диверсиям против инфраструктуры
Нидерланды обвинили Россию в гибридных атаках
Нидерландская разведка заявила о росте гибридных угроз со стороны РоссииНидерландская разведка заявила о росте гибридных угроз со стороны России / Reuters
22 апреля 2025 г.

Россия усиливает гибридные атаки, направленные на подрыв стабильности в Нидерландах и других странах Европы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ежегодный отчет Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD), опубликованный во вторник.

«Мы видим, что угроза со стороны России для Европы усиливается, в том числе и после возможного завершения войны против Украины», — заявил директор MIVD Петер Рейсинк. Он отметил, что конфликт в так называемой «серой зоне» между миром и войной уже стал реальностью.

По его словам, государства все чаще используют гибридные атаки для дестабилизации общества.

«Особенно Россия — она все больше готова идти на риск», — добавил Рейсинк.

Впервые российские хакеры, как утверждают в MIVD, атаковали цифровую операционную систему одной из государственных служб Нидерландов. Название ведомства не раскрывается. Также была зафиксирована кибероперация, направленная на критически важную инфраструктуру страны. По оценке разведки, действия могут быть связаны с подготовкой к возможному саботажу.

Гибридные угрозы, по данным MIVD, включают физические атаки на объекты инфраструктуры, кибершпионаж и кампании по дезинформации. Они сочетают традиционные методы разведки с современными киберинструментами и попытками повлиять на общественное мнение.

Особую обеспокоенность у нидерландской разведки вызывает деятельность российских организаций в Северном море. Речь идет о сборе данных об инфраструктуре, включая интернет-кабели, системы водоснабжения и электросети, что может свидетельствовать о подготовке диверсий.

Ранее в ноябре глава британской разведки обвинил Россию в «удивительно безрассудной кампании саботажа» в Европе, включая кибератаки и поджоги, якобы связанные с Москвой.

Российские власти отвергли обвинения, назвав их беспочвенными и не имеющими доказательств.

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