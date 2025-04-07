ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Америка больше не любит Украину?
Почти 80% республиканцев в Конгрессе высказались против помощи Киеву
Америка больше не любит Украину?
Почти 80% республиканцев в Конгрессе против помощи Украине / Reuters
7 апреля 2025 г.

Поддержка помощи Украине все больше становится линией политического разлома в США. По данным The Wall Street Journal (WSJ), 49% американцев выступают за продолжение помощи, тогда как 44% — против. Однако настоящая пропасть пролегает между демократами и республиканцами в Конгрессе: более 80% демократов поддерживают помощь Украине, в то время как почти 80% республиканцев требуют ее сократить или вовсе прекратить.

Суть конфликта выходит за рамки Украины. 81% членов партии Дональда Трампа считают, что союзники США слишком зависимы от американской защиты и должны нести больше ответственности. Среди демократов царствует противоположное мнение: 83% называют международные альянсы источником силы Америки. Поддержка НАТО составляет 81% среди демократов, но лишь 31% — среди республиканцев.

Помощь Украине стала центральной точкой спора. В начале марта, после резкой дискуссии между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, США приостановили военные поставки. Но после встречи американской и украинской делегаций в Эр-Рияде спустя неделю, администрация Трампа возобновила военную помощь. Госсекретарь США Марко Рубио тогда примирительно заявил: «Украина готова к 30-дневному перемирию — теперь мяч на стороне Москвы». В последние недели команда Трампа стала чаще критиковать Россию, угрожая ей санкциями, если она не продемонстрирует желание идти на уступки ради мира. 

Республиканцы продолжают выступать за изоляционизм США. 77% поддерживают новые катастрофические пошлины Трампа, считая, что они защищают рабочие места в Штатах. Демократы с этим не согласны: 93% уверены, что тарифы ударят в первую очередь по американцам, что цены на самые базовые продукты взлетят в разы.

Эта картина подтверждает все более замкнутую внешнюю политику республиканцев. Они не только хотят урезать помощь Украине, но и в целом пересматривают глобальные обязательства Америки. 


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