Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун дал интервью газете DÜNYA, в котором прокомментировал риски, связанные с распространением дезинформации, особенно в условиях цифровизации и усиления социальных сетей.

По его словам, дезинформационные кампании, особенно в экономической сфере, способны вызывать серьезные колебания на рынках. Он подчеркнул, что «все чаще фейки становятся инструментом влияния, направленным на подрыв доверия, дестабилизацию и извлечение политических или финансовых выгод».

Алтун отметил, что Управление коммуникаций продолжает целенаправленную работу против попыток информационного давления: «Мы решительно продолжаем информационную мобилизацию и борьбу с дезинформацией и искажением фактов, используемых в качестве оружия как в экономике, так и в других сферах», — заявил он.

По его словам, после пандемии неуверенность в глобальной экономике усилилась, а дезинформация и манипуляции получили дополнительное пространство для распространения: «Опыт последних лет ясно показал, что одной из основных мишеней фейков становятся именно рынки».

Он обратил внимание на то, что деструктивные информационные атаки могут исходить от лиц, выдающих себя за экономистов. Алтун выразил обеспокоенность тем, что недостоверные заявления, распространенные в социальных сетях, зачастую попадают и в традиционные СМИ. Это, по его словам, усиливает эффект дезинформации.

«В прошлом мы сталкивались с кампаниями, где звучали призывы скупать валюту или снимать деньги со счетов. Распространялись слухи об отставках министров. Подобная ложь совсем недавно вновь всплыла в социальных сетях, где утверждали, будто министр финансов якобы собирается уйти в отставку», — напомнил он.

Алтун подчеркнул, что цель таких вбросов — посеять недоверие и дестабилизировать ситуацию: «Их задача — подорвать уверенность граждан в экономике и создать неопределенность с расчетом на политическое давление».

Комментируя изменения в медиасреде, Алтун отметил, что в цифровую эпоху возрастает значение «срочных новостей», но это не отменяет необходимости более глубокого анализа: «Невозможно противопоставлять «срочные» и «выдержанные» новости. У каждого формата — своя роль. Однако скорость не должна подменять истину», — заявил он.

Он призвал журналистов не забывать об этике, несмотря на конкуренцию и давление темпа: «Истинная журналистика возникает там, где скорость идет рядом с правдой. Главное — не стать частью дезинформационной кампании».

Алтун отметил, что наряду с быстрыми сообщениями в обществе сохраняется потребность в анализе и глубине. Он указал на необходимость новых форм подачи, которые смогут удерживать внимание читателя и обеспечивать контекст.

Говоря о борьбе с дезинформацией, он отметил, что Управление коммуникаций уделяет особое внимание выявлению фейков. В качестве примера он привел случаи, когда старые видеозаписи из других стран выдавались за происходящее в Турции.

Алтун подчеркнул роль Центра по борьбе с дезинформацией (DMM): «Мы разоблачили более 2000 попыток дестабилизировать нашу страну и регион. Это не абстрактная угроза — за многими атаками стоят интересы, стремящиеся разжечь вражду и конфликт».

Он напомнил, что DMM работает круглосуточно, в координации с другими государственными структурами. Центр, по его словам, стал примером и для других стран.

Алтун заявил, что в рамках «Турецкой модели коммуникации» защита истины и устойчивости государства остается приоритетом. Он также подчеркнул важность просвещения граждан: «Наряду с разоблачением фейков важно формировать информационный иммунитет. Мы уделяем особое внимание медиаграмотности, сотрудничаем с университетами, НКО и другими структурами».

По его словам, в парламенте ведется работа с представителями соцсетей. Он подчеркнул, что платформы должны брать на себя больше ответственности за контроль и маркировку сомнительных материалов.

Алтун заявил, что традиционные медиа остаются опорой в борьбе с дезинформацией: «Благодаря институциональной культуре и профессионализму они способны уравновешивать воздействие цифровых фейков. Главное — придерживаться стандартов проверки информации».

Он подверг критике журналистику, основанную на слухах, и заявил, что это нельзя считать журналистикой: «Делать новости на основе слухов — это не журналистика, а инструмент манипуляции. Такие действия нельзя прикрывать свободой слова».

Говоря о новых цифровых угрозах, Алтун выделил deepfake-технологии как особенно опасные и призвал к созданию этического кодекса в медиа: «Медиа должны научиться распознавать поддельные видео и изображения. Это не только вопрос этики, но и национальной безопасности».