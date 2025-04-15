Согласно медицинским источникам в секторе Газа, армия Израиля нанесла удары по ряду районов, где находились перемещенные палестинцы.

На севере сектора Газа, в районе Мешру Бейт-Лахия, израильские военные нанесли удар по палаткам, в которых проживали эвакуированные. В результате погибли двое человек, много пострадавших.

На юге сектора, в районе Эль-Маваси к востоку от города Хан-Юнус, израильский беспилотник атаковал палатки для перемещенных лиц. Погибли трое палестинцев, есть раненые.

В районе Эт-Тахлия в Хан-Юнусе израильский военный самолет нанес удар по жилому дому. В результате погибла женщина, пострадали еще несколько человек.

В городе Газа, на улице Эль-Джела, удар беспилотника по жилому зданию привел к гибели одного человека. Также поступили сообщения о раненых.

У ворот полевого госпиталя Кувейта в Хан-Юнусе беспилотник нанес удар, в результате чего погиб сотрудник больницы. Сообщается о пострадавших.

В Дейр-эль-Белах, недалеко от больницы «Мучеников Аль-Акса», беспилотник атаковал жилой дом. Один человек погиб.

В лагере Бурейдж на северо-востоке сектора Газа в результате артиллерийского обстрела погиб палестинец, собиравший дрова.

В районе Шуджаийя, к востоку от города Газа, в результате удара беспилотника по группе палестинцев погиб еще один человек.

Израильская армия продолжает обстрелы по всей территории сектора Газа, включая использование боевых самолетов, беспилотников, артиллерии и танков. Удары наносятся как по северным, так и по южным районам эксклава.