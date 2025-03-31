Генеральная прокуратура России направила административное заявление в Верховный суд с просьбой приостановить запрет на деятельность движения «Талибан», признанного в стране террористическим.

Как сообщает «Интерфакс», заседание состоится 17 апреля и пройдет в закрытом режиме.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в 2021 году после вывода американских войск. С тех пор российские власти не раз заявляли о намерении пересмотреть статус движения.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, который позволяет исключать организации из списка террористических. Президент России Владимир Путин подписал документ.

Согласно закону, запрет может быть отменен по решению суда на основании иска генерального прокурора или его заместителя. Для этого должны быть представлены данные о том, что организация прекратила «пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

Еще в октябре 2021 года Владимир Путин заявлял, что Россия «приближается» к решению об исключении «Талибана» из террористического списка. Тогда он подчеркнул, что первым такой шаг должен сделать Совет Безопасности ООН.

В МИД России подтверждали, что вопрос легализации «Талибана» находится в проработке.