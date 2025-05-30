Израиль и ХАМАС согласились на последний проект соглашения о временном прекращении огня и обмене пленными в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

Сделку подготовил специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным телеканала, стороны передали Уиткоффу подтверждение согласия с его предложением.

Ожидается, что сам Дональд Трамп объявит о соглашении в ближайшее время.

Официальные источники пока не сделали публичных заявлений по поводу утверждений Al Arabiya.

Тем временем высокопоставленный представитель ХАМАС в комментарии агентству «Анадолу» отметил, что план Уиткоффа не в полной мере отвечает интересам движения.

«Он вредит сопротивлению, но движение может принять его, чтобы остановить разрушения в Газе и обеспечить поступление помощи», — заявил источник.

В ХАМАС подтвердили получение проекта соглашения. В заявлении движения говорится, что предложение Уиткоффа, включающее обмен заключенными и временное прекращение огня, рассматривается «с чувством ответственности».