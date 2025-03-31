Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1700, объявлена неделя траура, страна на грани гуманитарного коллапса

Военное руководство Мьянмы сообщило, что в результате мощного землетрясения погибли более 1700 человек. Ранения получили 3400 человек, более 300 считаются пропавшими без вести.

Под завалами продолжают находить тела. Живых находят все реже. Местные СМИ пишут, что крематории не справляются с потоком погибших. В стране объявлен недельный траур.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло днем в пятницу. Сильные разрушения зафиксированы в столице Нейпьидо и во втором по численности городе страны — Мандалае. Обрушились жилые дома, мечети и мосты.

Тысячи мусульман находились в мечетях, многие из них погибли.

Работу спасателей осложняют разрушенные дороги, плохая связь и жара. В стране продолжается гражданская война. В субботу стороны заявили о частичном прекращении огня.

Люди остались без жилья и боятся афтершоков. Они ночуют на улицах.

ООН сообщает о гуманитарной катастрофе. В пострадавших регионах не хватает воды, еды и лекарств.

Всемирная организация здравоохранения объявила сбор 8 млн долларов на экстренную помощь. Деньги пойдут на медицину, предотвращение эпидемий и восстановление больниц в течение ближайших 30 дней.

Геологическая служба США оценивает возможное число жертв в более 10 тыс. Экономический ущерб может составить до 100% ВВП Мьянмы.

Толчки ощущались в Таиланде и Китае. В Таиланде подтверждена гибель 18 человек. В Бангкоке продолжаются поиски в обрушившемся высотном здании. Под завалами могут оставаться десятки людей.