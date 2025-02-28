ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп продлил санкции против России
Санкции, введенные администрациями Обамы, Трампа и Байдена в связи с российско-украинским конфликтом, будут продлены на очередной год
Трамп продлил санкции против России
/ AFP
28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций против России, введенных в разные годы администрациями Обамы, Трампа и Байдена. В пояснении к документу отмечается, что действия Москвы «по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу» для США.

Санкции изначально были введены в 2014 году в ответ на события в Украине, а затем расширялись. В 2018-м администрация Трампа ужесточила ограничения, а в 2022-м Байден расширил список санкций после начала полномасштабных боевых действий.

26 февраля Трамп заявил, что санкции останутся в силе, пока не будет достигнут мир в Украине, а их возможное ослабление станет предметом переговоров только после прекращения боевых действий. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Киеву части оккупированных территорий.

Ранее Bloomberg сообщал, что Трамп может использовать санкции как инструмент давления: ослаблять их в случае прогресса или ужесточать при отказе Москвы от уступок.

На фоне этих заявлений в четверг в Стамбуле прошли шестичасовые переговоры представителей США и России по вопросам восстановления дипломатических отношений, но их результаты пока не оглашены.

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