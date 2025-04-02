ПОЛИТИКА
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Узбекистан примет исторический саммит
Первая в истории встреча формата Центральная Азия – ЕС состоится 3–4 апреля в Самарканде
Узбекистан примет исторический саммит
/ Wiki Commons
2 апреля 2025 г.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта примут участие в первом саммите ЕС – Центральная Азия, который пройдет 4 апреля в Самарканде.

Как заявила фон дер Ляйен, цель визита — «перевести партнерство на новый уровень» и усилить сотрудничество в торговле, транспорте, цифровой и энергетической сферах, а также в области критически важных сырьевых ресурсов и водных ресурсов.

Ожидается подписание инвестиционного пакета в рамках инициативы Global Gateway, особое внимание будет уделено развитию Транскаспийского транспортного коридора. Также планируется обсуждение вопросов безопасности и климатической устойчивости.

Накануне саммита фон дер Ляйен проведет отдельные встречи с лидерами всех пяти стран Центральной Азии, а затем выступит на пленарной сессии саммита и в рамках открытия Самаркандского климатического форума.

С 2019 года сотрудничество ЕС с регионами Центральной Азии существенно продвинулось: принята новая стратегия, внедрена дорожная карта по углублению связей, реализуются проекты в области зеленой экономики, цифровизации, инвестиций и устойчивого развития.

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