Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был «очень хорошим и продуктивным».

По словам Трампа, обсуждались «многие элементы мирного договора», и процесс урегулирования запущен.

«Мы надеемся, что ради человечества доведем дело до конца!» — написал он.

Американский президент уточнил, что стороны договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре в ходе украинского конфликта. Также обсуждались шаги к «полному прекращению огня» и завершению боевых действий между Россией и Украиной.

Белый дом ранее заявлял, что стороны согласились начать технические переговоры по прекращению огня в Черном море, а также по установлению постоянного мира.

В ходе переговоров Путин обозначил «ряд существенных моментов», включая контроль за соблюдением прекращения огня по всей линии фронта. Российский президент заявил о необходимости остановки мобилизации в Украине и прекращения перевооружения ВСУ.

Кроме того, Путин назвал «ключевым условием для недопущения эскалации» полный отказ от иностранной военной помощи Киеву и прекращение передачи разведданных Украине.

Во время разговора российский лидер также сообщил, что 19 марта состоится обмен пленными между Россией и Украиной по схеме 175 на 175 человек. В качестве «жеста доброй воли» Москва передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военных, которые находятся в российских госпиталях.