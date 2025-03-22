ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Спецпосланник Трампа: выборы в Украине состоятся
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Украина дала согласие на проведение президентских выборов, несмотря на продолжающееся военное положение
Спецпосланник Трампа: выборы в Украине состоятся
Стив Уиткофф / Reuters
22 марта 2025 г.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что власти Украины согласились провести президентские выборы. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в ночь на 22 марта.

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. В Украине будут выборы», — заявил Уиткофф.

Также он назвал ключевой проблемой российско-украинского конфликта вопрос статуса аннексированных территорий — Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Они русскоязычные, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство населения заявило, что хочет быть под властью России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте. Так что это первое. Когда этот вопрос будет решен, мы будем вести очень, очень позитивные разговоры», — сказал спецпосланник.

По его словам, Россия фактически контролирует эти территории. Он подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, признает ли международное сообщество эти регионы российскими.

«Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте», — добавил Уиткофф.

В соответствии с законодательством Украины, выборы не могут проводиться во время действия военного положения. Оно было продлено до 9 мая 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявлял, что сменить его будет сложно.

«Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — сказал он.

Украинские власти также неоднократно подчеркивали, что не признают аннексированные Россией территории.

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