ПОЛИТИКА
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Китай о США: задирам нельзя давать слабину
Глава МИД Китая Ван И обвинил США в использовании тарифов в качестве политического давления и призвал страны БРИКС к защите многосторонней торговой системы
Китай о США: задирам нельзя давать слабину
Министр иностранных дел Китая Ван И / Reuters
29 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США долгое время извлекали выгоду из свободной торговли, а теперь используют тарифы как инструмент давления для навязывания завышенных цен другим странам.

Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает МИД Китая.

Ван И подтвердил приверженность Пекина принципам защиты правил многосторонней торговли.

Он подчеркнул, что администрация США придерживается одностороннего подхода в тарифной политике, ставя собственные интересы выше интересов международного сообщества.

«Если молча идти на компромисс, задира, получив вершок, отхватит все три аршина», — предупредил китайский министр.

Ван И призвал страны БРИКС совместно противостоять протекционизму и твердо отстаивать основанную на правилах многостороннюю торговую систему с ядром в лице Всемирной торговой организации.

Ван И также отметил, что Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине и рассчитывает на достижение справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон соглашения.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, министр подчеркнул, что немедленное прекращение огня в секторе Газа должно стать приоритетом.

Он добавил, что долгосрочная стратегия должна предусматривать создание двух государств — Палестины и Израиля.

Кроме того, Ван И приветствовал возвращение к диалогу по иранской ядерной программе и подчеркнул, что Пекин выступает против применения силы на Ближнем Востоке.

Китай готов работать с партнерами по БРИКС для укрепления долгосрочного мира и стабильности в регионе, заключил глава МИД.

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