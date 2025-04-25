225 апреля в Стамбуле состоялись дипломатические консультации между Турцией и Россией по вопросам Ближнего Востока. Во встрече на уровне заместителей министров иностранных дел участвовали Нух Йылмаз от турецкой стороны и Михаил Богданов со стороны России.

Центральными темами стали ситуация в Сирии и Палестине. Турецкий представитель подчеркнул, что Анкара рассматривает обеспечение стабильности и безопасности в Сирии исключительно через призму сохранения ее территориальной целостности, а также национальной безопасности Турции. Он заявил, что наиболее эффективным способом поддержки Сирии является снятие международных санкций, и вновь призвал к немедленному прекращению израильских ударов по сирийской территории и насилия в Газе.

Кроме того, обсуждались общие вопросы безопасности в регионе и возможные пути достижения стабильности. По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что комплексный подход и координация между всеми вовлеченными акторами необходимы для установления мира на Ближнем Востоке.