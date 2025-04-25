ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция и Россия провели консультации в Стамбуле
Стороны обсудили Сирию, Палестину и региональную безопасность
Турция и Россия провели консультации в Стамбуле
25 апреля 2025 г.

225 апреля в Стамбуле состоялись дипломатические консультации между Турцией и Россией по вопросам Ближнего Востока. Во встрече на уровне заместителей министров иностранных дел участвовали Нух Йылмаз от турецкой стороны и Михаил Богданов со стороны России.

Центральными темами стали ситуация в Сирии и Палестине. Турецкий представитель подчеркнул, что Анкара рассматривает обеспечение стабильности и безопасности в Сирии исключительно через призму сохранения ее территориальной целостности, а также национальной безопасности Турции. Он заявил, что наиболее эффективным способом поддержки Сирии является снятие международных санкций, и вновь призвал к немедленному прекращению израильских ударов по сирийской территории и насилия в Газе.

Кроме того, обсуждались общие вопросы безопасности в регионе и возможные пути достижения стабильности. По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что комплексный подход и координация между всеми вовлеченными акторами необходимы для установления мира на Ближнем Востоке.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us