Католический мир скорбит по папе Франциску, но одновременно готовится к конклаву — собранию всех католических кардиналов, которые должны определить, кто станет следующим главой Римско-католической церкви. В гостиных Ватикана все чаще звучит вопрос: может ли следующим понтификом стать темнокожий африканец — впервые в истории христианства?

Африка — самый быстрорастущий регион для Римско-католической церкви. По данным Ватикана, на ее долю в 2023 году пришлось почти 20% всех католиков мира. Только за прошлый год число верующих на континенте увеличилось на 9 млн. В храмах от Киншасы до Абиджана многие считают, что настало время, чтобы Ватикан признал это развитие, избрав папу из Африки.

Среди наиболее вероятных африканских кандидатов СМИ все чаще называют кардинала Питера Тарксона из Ганы — его упоминают в качестве одного из четырех наиболее приближенных к папе Франциску.

Кроме того, нельзя исключать и других африканских претендентов — кардинала Фридолина Амбонго из Демократической Республики Конго и кардинала Игнаса Бесси Догбо из Кот-д’Ивуара.

Тарксон, которого уже более десяти лет считают потенциальным понтификом, имеет обширный пастырский опыт и занимал ключевые посты в Ватикане. Амбонго известен своей миротворческой работой и входит в Совет кардиналов, созданный Франциском. Догбо стал кардиналом в декабре 2024 года и быстро набрал вес на международной церковной арене.

Тем не менее, аналитики отмечают, что вероятность такого выбора пока невелика. Африканские кардиналы не проходили той степени публичного анализа, которому подвергаются их западные коллеги, а их более консервативные взгляды, в частности на роль женщин и программы инклюзивности, могут сослужить им плохую службу во время конклава.

И все же для миллионов верующих по всему континенту африканский папа стал бы не только духовным лидером, но и символом признания Африки в мировом католицизме. Аналогично папа Франциск стал первым папой римским из Латинской Америки. Возможно, настал черед избрать первого папу из Африки.



