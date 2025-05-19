ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Вэнс: Украина и США имеют общую цель
В Риме президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили прекращение огня и будущий мирный процесс
Вэнс: Украина и США имеют общую цель
Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс / Reuters
19 мая 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. По итогам встречи он заявил о совпадении целей двух стран. Об этом Вэнс написал в социальной сети Х.

По его словам, Украина и США разделяют общую цель — положить конец «ненужному кровопролитию в Украине». Он также сообщил, что на встрече обсуждались текущие переговоры о прекращении огня и установлении длительного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал встречу. Он сообщил, что 18 мая провел «хорошую встречу» с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио в Риме.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к «настоящей дипломатии» и выступает за «скорейшее полное и безусловное прекращение огня».

Между тем, по итогам первых за три года прямых переговоров РФ и Украины, прошедших на этой неделе в Турции, был согласован самый масштабный за все время войны обмен пленными — 1000 на 1000.

Москва и Киев по итогам встречи в Стамбуле продолжат переговорный процесс по достижению перемирия. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны подготовят подробные предложения по условиям и обменяются ими до следующего раза. Он оценил переговоры как «в целом конструктивные».

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил наличие договоренности о новом раунде переговоров.

Украинский министр обороны и глава делегации Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает новых переговоров в ближайшее время.

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