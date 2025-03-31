ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин не в обиде на Трампа
Президент РФ по-прежнему готов к разговору с американским коллегой, несмотря на его резкие комментарии в адрес Москвы
Путин не в обиде на Трампа
Владимир Путин / AP
31 марта 2025 г.

Кремль не исключает переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но пока такой разговор не запланирован. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя резкое заявление бывшего американского лидера.

Накануне Трамп заявил, что он «очень зол» и «был взбешен» из-за предложения Путина передать Украину под временное управление ООН. По его мнению, этот шаг подрывает позиции Киева и затягивает мирное урегулирование. Трамп также пригрозил ввести жесткие санкции против российского нефтяного сектора, ввести 50% тарифы на всю российскую нефть. Политик также предупредил, что страны, продолжающие закупки нефти у России, столкнутся с жесткими торговыми ограничениями со стороны США. 

При этом американский лидер заявил, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию с Путиным лично.

«Мы продолжаем работу с США по вопросам Украины и двусторонних отношений. Однако этот процесс сложный и требует времени. Президент Путин всегда открыт для контактов с Трампом, и если необходимость возникнет, переговоры организуют оперативно», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на агрессивный выпад главы Белого дома.

На данный момент страны G7 уже ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, а США и ЕС почти полностью отказались от ее импорта. В ответ Россия запретила поставки компаниям, которые соблюдают западные ограничения. Несмотря на ценовой потолок, РФ продолжает экспортировать углеводороды практически в том же объеме, что и до введения ограничений — в основном поставки идут в Китай и Индию.

И сам Трамп, похоже, не намерен подрывать мирный настрой в отношениях с Москвой. Политик подчеркнул, что у него с Путиным всегда были хорошие отношения, и выразил уверенность, что российский лидер «не пойдет на обман». Однако его недовольство последними инициативами Москвы дает понять, что предстоящий разговор, если он состоится, будет напряженным.

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