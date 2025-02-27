В просторном зале великолепного стамбульского дворца Долмабахче весной 2022 года царило напряжение. За столом переговоров сидели делегации России и Украины. Посредники из Турции внимательно следили за каждым словом. Тогда, всего через месяц после начала полномасштабной войны, казалось, что дипломатический путь может остановить кровопролитие. Здесь, в этом старинном дворце, вот-вот будет заключено историческое соглашение, которое остановит самую кровопролитную бойню в Европе со времен Второй мировой войны... Но история распорядилась иначе.

Стамбульский компромисс

В конце марта 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле представители России и Украины обсуждали документ, получивший название «Стамбульское коммюнике». Переговоры проходили на фоне активных боевых действий: российские войска отступали от Киева после неудачной попытки быстрого захвата столицы, украинские силы перегруппировывались.

Основные пункты этого документа предусматривали, что Украина откажется от планов вступления в НАТО, примет нейтральный статус, согласится на ограничение своих вооруженных сил, а западные страны в ответ предоставят ей гарантии безопасности на случай новой агрессии.

По воспоминаниям участников, стороны были близки к соглашению и рассматривали «далеко идущие уступки». Предполагалось, что вопрос Крыма будет отложен на пятнадцатилетний период переговоров, в течение которого Россия сохранит контроль над полуостровом на правах аренды. Обсуждалась численность украинской армии: Киев настаивал на 250 000 солдат, Москва предлагала ограничить ее 85 000.

«Мы смогли подойти к реальному компромиссу», — вспоминал позже Александр Чалый, член украинской переговорной команды.

Но переговоры внезапно прервались в мае 2022 года. Что произошло?

Кто виноват в срыве переговоров?

Причины провала Стамбульских переговоров до сих пор вызывают споры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед военнослужащими на учениях «Эфес-2024», высказал свою версию: «Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему».

Среди ключевых факторов, повлиявших на срыв переговоров, эксперты называют несколько причин. События в Буче, где были обнаружены свидетельства массовых убийств гражданских лиц после отступления российских войск, укрепили решимость украинского руководства и общества продолжать борьбу. Общественное мнение в Украине резко изменилось в сторону отказа от любых компромиссов с Россией.

С другой стороны, украинские успехи в обороне Киева и последующее успешное контрнаступление в Харьковской области и под Херсоном укрепили уверенность Владимира Зеленского в том, что с достаточной западной поддержкой Украина может добиться большего на поле боя, чем за столом переговоров.

Западные партнеры Киева также не спешили брать на себя обязательства по гарантиям безопасности, которые предусматривались Стамбульским коммюнике. После отступления России от Киева настроения изменились — появилась вера в возможность военной победы Украины.

В июне 2022 года тогдашний президент США Джо Байден писал в The New York Times, что США вооружают Украину, чтобы она могла «сражаться на поле боя и быть в максимально сильной позиции за столом переговоров».

Ставки растут, шансы тают

Три года спустя ситуация кардинально изменилась. Украина утратила значительные территории и понесла тяжелые людские потери. Россия тоже потеряла значительные человеческие ресурсы, однако, несмотря на это и международные санкции, перевела экономику на военные рельсы и резко нарастила военное производство. И тут как гром среди ясного неба на политической арене США появился новый игрок — в Белый дом вернулся Дональд Трамп, вызвав переполох не только в Киеве, но и в европейских столицах.

С первых дней своего президентства Трамп взял курс на быстрое окончание конфликта и нормализацию отношений с Россией, перевернув три года усилий администрации Байдена по изоляции России. В 90-минутном телефонном разговоре с Владимиром Путиным Трамп обозначил разрыв с предыдущей политикой, проигнорировав интересы Украины и Европы в будущих переговорах.

«Я собираюсь для обеих сторон сделать лучшее, что смогу. Но для Украины мы постараемся очень усердно заключить хорошую сделку, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заявил Трамп на заседании кабинета министров 26 февраля.

Однако его риторика и действия свидетельствуют о другом подходе. Трамп назвал Зеленского «диктатором», обвинил Украину в развязывании войны и потребовал от Киева уступки половины минеральных ресурсов в обмен на поддержку.

«Забудьте о НАТО», — заявил Трамп, повторяя российскую позицию о том, что именно планы Украины по вступлению в альянс стали причиной войны.

Европа на обочине

Европа наблюдает за этим процессом с нарастающей тревогой. В феврале 2025 года в Елисейском дворце собрались европейские лидеры в «мрачном настроении», писала британская пресса. Они все еще переваривали сообщение администрации Трампа о том, что «европейцам нет места на мирных переговорах между Америкой и Россией по Украине».

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиваться в первую очередь на безопасности Европы». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это «вызовом поколения» для континента.

Но единого плана действий у европейских лидеров нет. Глава Франции Эммануэль Макрон предлагает отправить европейские войска в Украину в случае мирного соглашения с Россией, приемлемого для Киева. Стармер поддержал эту идею, но уточнил, что любые силы должны быть подкреплены Америкой: «Должна быть американская страховка, потому что гарантия безопасности от США — единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину».

Дональд Туск, премьер-министр Польши, исключил отправку войск. Испания заявила, что для этого «слишком рано». Накануне федеральных выборов в Германии также проявляли осторожность. Как будет при новом канцлере — предстоит узнать, но вряд ли картина будет кардинально отличаться.

Украина между молотом и наковальней

В этой сложной ситуации Владимир Зеленский пытается маневрировать между требованиями Трампа и интересами своей страны. Первоначально он отверг требование США о выплате «500 млрд долларов» в обмен на уже предоставленную помощь, назвав это принуждением к «продаже» родины. После этого Трамп публично назвал Зеленского «диктатором».

«Я не приму даже 10 центов выплаты долга в этой сделке. Иначе это создаст прецедент», – заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

В конце концов, украинское правительство согласилось на пересмотренный вариант соглашения о ресурсах, надеясь приехать в Вашингтон для подписания. По словам Трампа, подписание должно состояться в пятницу.

Но главный вопрос для Украины — гарантии безопасности — остается нерешенным. Трамп ясно дал понять, что США не будут предоставлять существенных гарантий безопасности: «Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх очень малого. Мы позволим Европе сделать это».

Во время заседания кабинета министров в Белом доме Трамп лишь размыто обозначил, что соглашение предполагает некие «автоматические» гарантии безопасности, не уточняя их конкретное содержание. По словам американского президента, Украина, подписывая соглашение с США, автоматически получит определенные гарантии безопасности благодаря присутствию американских инвесторов и внимательному европейскому надзору.

«Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо», — сказал он.

Подобная неопределенность напоминает стратегическую двусмысленность США в отношении обязательств перед Тайванем. Могут защитить, а могут и отказаться. Сиди тут гадай.

Что дальше?

Сегодня Украина оказалась в крайне сложном положении: ей предстоит решить, готова ли она пойти на территориальные уступки, смириться с ограничениями суверенитета или согласиться на неопределенные гарантии безопасности, которые могут оказаться недостаточными в долгосрочной перспективе.

Для Зеленского и его команды ставки еще выше. Как оправдать годы войны, тысячи погибших и миллионы перемещенных людей, только чтобы в итоге принять условия, которые они когда-то отвергли? Для них уступки сейчас означают не только стратегическое поражение, но и политическое самоубийство.

В то же время Трамп и его команда спешат. Они хотят быструю «победу» в виде мирного соглашения, независимо от его долгосрочных последствий. Для них это вопрос выполнения предвыборных обещаний и демонстрации своей эффективности.

История Стамбульских переговоров 2022 года сегодня выглядит как упущенный шанс. То, что тогда казалось неприемлемыми уступками, сейчас может выглядеть как недостижимая мечта. Время и динамика конфликта сыграли свою роль, изменив расклад сил и восприятие возможного.

Как сказал Отто фон Бисмарк: «Политика — это искусство возможного». Вчера возможное было одним, сегодня оно другое. Завтра оно будет третьим. Вопрос в том, кто определяет границы этого возможного.

Переговорный процесс продолжается, но уже в совершенно иных условиях и с другими действующими лицами. И главный вопрос остается открытым: какой ценой будет достигнут мир и насколько он будет стабильным?