Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего турне по Юго-Восточной Азии заявил, что война в Украине подрывает стабильность не только Европы, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Французский лидер подчеркнул, что Россия ведет войну при поддержке северокорейских солдат, что делает ее фактором дестабилизации в Азии. Он обратился к странам региона — таким как Вьетнам и Индонезия — с призывом искать альтернативу российскому вооружению.

Макрон также сделал резкий выпад в адрес Кремля, заявив, что «нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить». По его словам, это «двойная риторика», которая «доказывает неискренность любых заявлений о диалоге».

Он отметил, что поддерживает прекращение огня в Украине на как можно более длительный срок.

Отдельно французский президент прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа. По его мнению, Трамп «осознал», что был «обманут» президентом России Владимиром Путиным.

«Когда президент Путин говорил ему о готовности к миру — он врал», — сказал Макрон.

Заявление прозвучало спустя сутки после того, как Трамп резко осудил новые удары по Украине и допустил введение дополнительных санкций против Москвы.

Трамп также подверг критике и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот «говорит то, что создает дополнительные проблемы».

В Кремле ответили, что реакция Трампа на действия Путина — это результат «эмоциональной перегрузки» после начала переговоров, инициированных при участии США.