Президент России Владимир Путин в ходе встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить переговоры с Киевом без выдвижения каких-либо предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — цитирует Пескова агентство ТАСС. Он отметил, что Путин «уже неоднократно заявлял об этом».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что большинство пунктов мирного соглашения по Украине согласовано, а Москва и Киев находятся в непосредственной близости к заключению сделки. Он подчеркнул необходимость проведения встречи на «очень высоком уровне».

25 апреля Стивен Уиткофф в четвертый раз за три месяца посетил Россию. В Кремле он провел трехчасовые переговоры с Путиным. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также ряд других вопросов.

На встрече также присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который заявил о «движении в сторону прогресса» в российско-американских переговорах.

Накануне агентство Reuters опубликовало условия предлагаемого США плана урегулирования конфликта в Украине. Согласно документу, план предусматривает немедленное прекращение огня, запуск переговоров по реализации соглашения, предоставление Украине гарантий безопасности при поддержке группы государств-гарантов, отказ от стремления к членству в НАТО при сохранении права вступить в ЕС, а также де-юре признание США российского контроля над Крымом и де-факто признание контроля над частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Среди других условий указаны восстановление украинского контроля над Харьковской областью, передача Запорожской АЭС под формальный контроль Украины с фактическим управлением станцией США, возвращение Киеву контроля над Каховской ГЭС и обеспечение свободы судоходства по Днепру. Также предусмотрена отмена санкций против России, введенных с 2014 года.

Альтернативный план, предложенный ЕС и Украиной, предполагает обсуждение территориальных вопросов только после полного прекращения огня и исключительно на основе международного права. Этот документ предусматривает установление линии разграничения, более жесткие гарантии безопасности для Украины и постепенное снятие санкций с возможностью их восстановления в случае новой агрессии.

18 апреля американская сторона предупредила участников переговоров о возможности выхода из процесса при отсутствии прогресса.

24 апреля Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров может стать актуальным «через пару недель», выразив уверенность, что за это время стороны смогут достичь мирного соглашения.