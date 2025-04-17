Президент США Дональд Трамп отверг предложение Украины приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot — даже за $50 млрд из фондов ЕС. Как пишут украинские СМИ, Трамп отказался от сделки и одновременно обрушился с обвинениями на президента Владимира Зеленского.

Ранее украинский лидер подчеркнул: его страна стремится закупить Patriot, чтобы защитить мирных жителей от массированных ударов России. Поскольку США — единственный производитель этих систем, Зеленский предложил купить их: сотни ракет по $5,5 млн за штуку. Общая сумма — более $45 млрд.

«Дайте нам ПВО, и мы заплатим», — подчеркнул он. Однако Трамп, по данным источников, даже не захотел рассматривать украинское предложение по существу.

«Он (Зеленский) всегда хочет ракеты. Но если начинаешь войну, надо понимать, сможешь ли выиграть. Нельзя воевать с врагом в 20 раз сильнее и надеяться на помощь», — заявил Трамп.

Его слова вызвали возмущение — он вновь перевернул суть конфликта, сделав жертву виноватой. Кроме того, отказ продать оружие при такой цене выглядит абсурдным и с экономической точки зрения.

Украина отреагировала резко. Отказ США свидетельствует о том, что Вашингтон больше не заинтересован в остановке кровопролития, несмотря на публичные заявления Трампа, пишет Kyiv Independent. Позиция американского лидера только подталкивает Россию к дальнейшей эскалации.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в якобы провоцировании войны и вновь отверг его просьбу о продаже оружия.

«Миллионы погибших из-за трех человек: Путина, Байдена и Зеленского», — утверждает глава Белого дома.

Эти заявления полностью противоречат фактам: Россия начала военные действия против Украины 24 февраля 2022 года, в то время как Киев до последнего призывал к деэскалации.

Примечательно, что Трамп отказал Украине, однако одобрил продажу дополнительных пакетов оружия Израилю, включая сверхтяжелые бомбы и танки.



