ПОЛИТИКА
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Трамп: «Не хочу, чтобы что-то падало»
Дональд Трамп заявил, что не хотел падения фондового рынка, но считает пошлины необходимым шагом для борьбы с китайским профицитом
Трамп: «Не хочу, чтобы что-то падало»
Дональд Трамп / Reuters
7 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвал фондового рынка после введения масштабных торговых пошлин. По его словам, это не было целью, но иногда «приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить».

Заявление Трамп сделал 6 апреля на борту самолета Air Force One. Его цитирует телеканал CNBC.

«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда нужно принять меры. Мы должны решить проблему дефицита торгового баланса с Китаем», — пояснил он.

По словам Трампа, США теряют сотни миллиардов долларов в год в торговле с Китаем. Он заявил, что готов вести переговоры, но только если Пекин согласится устранить профицит.

Глава Tesla и высокопоставленный чиновник правительства США Илон Маск выступил за отмену всех пошлин и создание зоны свободной торговли между США и ЕС.

«В идеале и Европа, и США должны прийти к нулевым тарифам, фактически создав зону свободной торговли», — сказал Маск, что прозвучало как редкое несогласие с текущей экономической политикой Белого дома.

Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» для стран по всему миру 2 апреля. После этого фондовые рынки отреагировали стремительным падением.

Индекс S&P 500 потерял 10% всего за два дня — 3 и 4 апреля. Как отмечает Financial Times, это четвертое по скорости падение за последние 85 лет.

Прошедшая неделя стала худшей для американского фондового рынка с начала пандемии COVID-19. Схожая динамика наблюдалась и на биржах других стран.

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