ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль снесет все здания в Газе
Новая фаза вторжения включает снос всех оставшихся построек в секторе
Израиль снесет все здания в Газе
Израильская армия получила приказ снести все здания в Газе / Reuters
6 мая 2025 г.

Израильская армия готовится к полномасштабной оккупации сектора Газа. Одна из целей новой фазы вторжения — полный снос всех строений в секторе, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Израиль приступит к полному демонтажу, если до 15 мая не будет достигнуто соглашение о перемирии и освобождении заложников. Крайним сроком выбран визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Трамп сам участия в переговорах не принимает, но не возражает против действий Израиля, уточняет Axios. По словам арабских дипломатов, «оптика» его визита на фоне войны — катастрофическая. США сосредоточены на Украине и иранской ядерной программе, а не на Газе.

Совет безопасности Израиля вечером 5 мая одобрил операцию под кодовым названием «Колесницы Гедеона». По плану, израильские военные должны будут уничтожить всю инфраструктуру Газы, а около 2 млн человек будут перемещены в одну «гуманитарную зону» на юге. 

Те, кто откажется, смогут «добровольно» покинуть сектор — «в соответствии с видением Трампа по Газе», заявляют в Тель-Авиве. Пока ни одна страна мира не поддержала план Трампа и Нетаньяху.

Ультраправый министр финансов Израиль Бецалель Смотрич настаивает на постоянной оккупации Газы, даже если заложники будут освобождены. 

Axios отмечает: Тель-Авив планирует задействовать 4–5 дивизий, разрушить тоннели и фильтровать всех палестинцев, попавших в гуманитарные лагеря. Управлять ими должны международный фонд и американские частные компании — ООН отказалась участвовать в этом, жестко раскритиковав планы Израиля.

Тем временем недовольство в Израиле растет. 60–70% населения выступают против новой операции. Родственники заложников уверены: наступление угрожает их близким. В Генштабе Израиля, как выяснило издание, опасаются, что до половины из 70 тыс. резервистов могут не явиться в призывные пункты в знак протеста.


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