В дипломатическом урегулировании российско-украинского конфликта наступил переломный момент. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о наступлении переломного момента. Выступая на совещании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), глава турецкой дипломатии подчеркнул особую роль своей страны в мирном процессе.

«Мы находимся на переломном этапе на пути к дипломатическому решению российско-украинской войны. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям нашей страны встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле в последние дни приоткрыла окно в новый период», — заявил Фидан.

Министр также выразил особую благодарность своему «дорогому другу Петеру [Сийярто]» за поддержку как на платформе НАТО, так и ЕС. По словам Фидана, Турция надеется, что переговоры в Стамбуле заложат основу для всеобъемлющего прекращения огня и последующего справедливого и прочного мира.

Параллельно с украинским кризисом Фидан затронул и палестинско-израильский конфликт и осудил действия Израиля в секторе Газа.

«Использование голода как оружия против гражданского населения в Палестине и угрозы депортации палестинцев неприемлемы», — подчеркнул министр.

Фидан отметил, что обеспечение прекращения огня в Газе и беспрепятственная доставка гуманитарной помощи достигли критически важной точки. Расширение Израилем своей операции в Газе, по его мнению, «в очередной раз показывает, что он никоим образом не изменит свою позицию и не намерен достичь прочного мира».

Министр призвал международное сообщество предпринять эффективные и решительные шаги против Израиля для обеспечения регионального мира и безопасности. «Демонстрация нами как Организацией тюркских государств общей позиции по этому вопросу, особенно в отношении защиты гражданского населения, усилит голос международного сообщества», — сказал он.

Фидан также указал на риски, создаваемые израильскими атаками на Ливан и Сирию, и отметил «историческую возможность» для стабилизации ситуации в Сирии. По его словам, интенсивные дипломатические усилия Турции принесли конкретные результаты в направлении взаимодействия сирийского руководства с региональными и международными акторами и отмены санкций.

В заключение министр затронул ситуацию в Афганистане, подчеркнув его особое значение для безопасности тюркского мира. Фидан отметил, что богатая этническая структура Афганистана, особенно присутствие тюркских сообществ, создает культурный и исторический мост между ОТГ и Афганистаном.