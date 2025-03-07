Рейтинг главы Украины Владимира Зеленского значительно укрепился после его конфликта с президентом США Дональдом Трампом, показав рост с 57% до 68%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 14 февраля по 4 марта 2025 года.

Параллельно с ростом доверия к президенту снизилось количество украинцев, выражающих недоверие к Зеленскому — их доля сократилась до 29%. Эксперты связывают этот скачок популярности с принципиальной позицией, которую украинский лидер продемонстрировал во время резонансной встречи в Белом доме.

Напряженность в отношениях между лидерами двух стран достигла апогея во время встречи в Овальном кабинете, когда между Трампом и Зеленским произошла острая словесная перепалка. В результате была отменена планировавшаяся совместная пресс-конференция, и украинский президент покинул Белый дом, не подписав ожидаемое соглашение о редкоземельных элементах.

После этого инцидента Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Зеленский еще не готов к миру». Однако украинский президент не стал смягчать свою позицию и в интервью Fox News заявил, что не намерен извиняться перед американским коллегой, подчеркнув, что «не сделал ничего, что требовало бы извинений».

Сразу после скандального визита в США Зеленский отправился в Лондон для участия в саммите по Украине, который состоялся 2 марта. На этом саммите европейские лидеры обсуждали пути поддержки Украины в условиях охлаждения отношений с администрацией Трампа.

Политологи отмечают, что рост рейтинга Зеленского демонстрирует поддержку украинцами твердой позиции своего лидера в вопросах национальных интересов даже под давлением такого важного союзника, как США.