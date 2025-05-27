Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Москве, на которой обсудили возможность организации прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Предпочтение Россией Стамбула для прямых переговоров с Украиной — это проявление общего понимания наших стран в отношении установления стабильности», — заявил Фидан.

Со стороны России Лавров подтвердил заинтересованность в турецком посредничестве: «Мы ценим то, что Турция вновь предоставляет возможности для прямых переговоров с украинской стороной».

Накануне встречи Фидан был принят президентом России Владимиром Путиным, которому передал «самые искренние приветствия и добрые пожелания, важные послания» от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министры также обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, включая вопросы энергетики, экономики и региональные проблемы на Ближнем Востоке и в Африке. По словам Лаврова, сотрудничество стран «в области торговли и инвестиций развивается и будет продолжать развиваться», несмотря на внешние незаконные препятствия.

Фидан отметил, что отношения между странами развиваются «крайне здоровым образом, достигая своих целей» и играют важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе с быстро меняющейся повесткой дня.