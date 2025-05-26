Швеция вызовет израильского посла в Стокгольме для объяснений по ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газа, заявил в понедельник премьер-министр Ульф Кристерссон. Этот шаг стал частью растущего международного давления на Израиль.

Кристерссон заявил шведскому информагентству TT, что Европейский союз должен ввести санкции против Израиля и оказать на него дипломатическое давление для обеспечения доставки гуманитарной помощи в Газу.

«Мы были предельно ясны в этом вопросе — как самостоятельно, так и вместе со многими другими европейскими странами», — сказал Кристерссон агентству TT. «Это давление сейчас определенно усиливается, и на то есть веские основания», — добавил он.

Офис шведского премьер-министра подтвердил агентству Reuters, что Кристерссон действительно сделал такое заявление.

Ранее Великобритания, Канада и Франция выступили с жестким предупреждением, пригрозив санкциями в случае продолжения военных действий в секторе и сохранения блокады гуманитарной помощи. Поводом стало объявление израильскими военными новой фазы операции и заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении взять под полный контроль всю территорию Газы.

«Отказ израильских властей в предоставлении жизненно необходимой гуманитарной помощи мирному населению недопустим и может рассматриваться как нарушение международного гуманитарного права», — говорится в совместном заявлении трех стран.

Израильская армия объявила центр Хан-Юнуса зоной боевых действий, а авиаудары привели к гибели более 60 человек. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что армия «сотрет с лица земли все, что осталось от палестинской Газы».

Великобритания уже приостановила переговоры с Израилем по расширению торгового соглашения. Министр иностранных дел Дэвид Лэмми осудил риторику израильских министров о «зачистке» Газы и принудительном переселении палестинцев.

Европейский союз начал официальную проверку торгового соглашения с Израилем. «Мы запускаем этот процесс, а пока решение за Израилем — он должен разблокировать гуманитарную помощь», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро обвинил Израиль в превращении Газы в «смертельную ловушку». «Слепая жестокость и блокада гуманитарной помощи превратили эксклав в смертельную ловушку. Это должно прекратиться», — заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на западных лидеров, обвинив их в поддержке ХАМАС. В ответ Лондон и Париж потребовали, чтобы доставка гуманитарной помощи в сектор была «массовой и беспрепятственной».