Еврокомиссия пообещала 6 мая представить план по полному отказу от российских нефти и газа — спустя два переноса сроков и на фоне растущих сомнений в энергетической независимости от Москвы. Изначально Брюссель обязался прекратить закупки ископаемого топлива из России до 2027 года, но сроки публикации дорожной карты откладывались, в том числе из-за неопределенности в отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Поставки газа по трубопроводам из России резко упали после 2022 года, но в 2024-м ЕС все еще получил от Москвы 19% газа и сжиженного природного газа (СПГ). Полного эмбарго на российский газ, в отличие от нефти, Брюссель не вводил. Венгрия обещает заблокировать любые санкции, а другие страны отказываются одобрять ограничения на СПГ до тех пор, пока не найдены альтернативы. Это не останавливает Еврокомиссию от того, чтобы попытаться принять решение об отказе, пишет Reuters.

Одновременно с обсуждением тотального отказа от газа из РФ в ЕС растет дискуссия о возможном возвращении к закупкам российского газа. Reuters сообщает, что руководители ряда компаний обсуждают ограниченное возобновление импорта, включая поставки от «Газпрома».

«Если будет хоть какой-то мир в Украине, можно говорить о 60–70 млрд кубометров в год», — заявил Дидье Олло, вице-президент французской Engie. По его оценке, Россия могла бы вновь покрывать до 25% спроса ЕС — по сравнению с 40% до начала войны.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне также считает, что импорт из России может достичь 70 млрд кубометров. А в немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания, где расположен терминал «Северного потока», 49% опрошенных поддерживают возвращение российского газа.



