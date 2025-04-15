ПОЛИТИКА
2 мин чтения
ЕС запретит газ из России?
Еврокомиссия представит новый план по отказу от российских нефти и газа в мае — хотя Франция и Германия хотят возобновить закупки
ЕС запретит газ из России?
Еврокомиссия в мае предложит полностью отказаться от российского газа / Reuters
15 апреля 2025 г.

Еврокомиссия пообещала 6 мая представить план по полному отказу от российских нефти и газа — спустя два переноса сроков и на фоне растущих сомнений в энергетической независимости от Москвы. Изначально Брюссель обязался прекратить закупки ископаемого топлива из России до 2027 года, но сроки публикации дорожной карты откладывались, в том числе из-за неопределенности в отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Поставки газа по трубопроводам из России резко упали после 2022 года, но в 2024-м ЕС все еще получил от Москвы 19% газа и сжиженного природного газа (СПГ). Полного эмбарго на российский газ, в отличие от нефти, Брюссель не вводил. Венгрия обещает заблокировать любые санкции, а другие страны отказываются одобрять ограничения на СПГ до тех пор, пока не найдены альтернативы. Это не останавливает Еврокомиссию от того, чтобы попытаться принять решение об отказе, пишет Reuters.

Одновременно с обсуждением тотального отказа от газа из РФ в ЕС растет дискуссия о возможном возвращении к закупкам российского газа. Reuters сообщает, что руководители ряда компаний обсуждают ограниченное возобновление импорта, включая поставки от «Газпрома».

«Если будет хоть какой-то мир в Украине, можно говорить о 60–70 млрд кубометров в год», — заявил Дидье Олло, вице-президент французской Engie. По его оценке, Россия могла бы вновь покрывать до 25% спроса ЕС — по сравнению с 40% до начала войны.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне также считает, что импорт из России может достичь 70 млрд кубометров. А в немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания, где расположен терминал «Северного потока», 49% опрошенных поддерживают возвращение российского газа.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us