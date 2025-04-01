ПОЛИТИКА
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Китай и Россия продвигают цифровые валюты
Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что организация не обсуждает введение единой валюты, но активно продвигает расчеты в нацвалютах с опорой на цифровые технологии
Китай и Россия продвигают цифровые валюты
Китай приступил к тестированию цифровой версии национальной валюты / Reuters
1 апреля 2025 г.

В интервью агентству Kazinform генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев подтвердил, что вопрос о введении единой цифровой валюты в повестке дня организации официально не стоит.

Однако, по его словам, приоритетом остается расширение использования национальных валют во взаимных расчетах между странами-участницами.

«С 2022 года реализуется дорожная карта по увеличению доли национальных валют. Работа ведется в рамках специальной экспертной группы из представителей центробанков и минфинов стран ШОС», — отметил Ермекбаев.

Он добавил, что государства–члены параллельно развивают собственные цифровые валюты. В частности, Китай, Россия, Индия, Казахстан и Иран уже приступили к тестированию цифровых версий своих национальных денег.

По словам Ермекбаева, эти инициативы должны модернизировать платежные системы и повысить эффективность трансграничных переводов внутри ШОС.

В целом он назвал бюджет Организации «достаточно экономным» по сравнению с масштабом работы и отметил, что структура финансируется за счет обязательных взносов стран-членов.

Отдельно Ермекбаев подчеркнул, что ШОС сосредоточена на практическом сотрудничестве, в том числе в финансовой сфере, и намерена наращивать экономическую отдачу от интеграции.

В остальной части интервью он также рассказал о планах Китая в качестве председательствующей стороны, модернизации Организации и подготовке к осеннему саммиту в Тяньцзине.

ШОС — международная организация, созданная в 2001 году. В нее входят девять стран: Китай, Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Организация занимается вопросами безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества.

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