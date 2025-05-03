ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль бьет без разбора
В результате очередных ударов Израиля по Газе погибли 14 палестинцев, включая младенца, еще десятки получили ранения
Израиль бьет без разбора
В результате очередных ударов Израиля по Газе погибли 14 палестинцев / AA
3 мая 2025 г.

Израильская армия нанесла серию ударов по различным районам сектора Газа. По данным источника в системе здравоохранения, в городе Хан-Юнус был атакован дом семьи Эль-Байрам. Погибли 11 человек, есть раненые.

На западе Хан-Юнуса, в районе Эсда, мишенью стала палатка, где находились палестинцы. В результате обстрела погиб младенец.

Два человека погибли в результате удара по палаткам с внутренне перемещенными лицами в районах Махатта и Бени-Сухейла в том же городе.

Очевидцы сообщили о плотной стрельбе со стороны израильской армии в районе между Рафахом и Хан-Юнусом.

На востоке Газы под артобстрелом оказались районы Туффах и Аз-Зейтун. Кроме того, по Аз-Зейтуну и Шукайе были нанесены авиаудары.

В центре эксклава обстрелам подверглись северо-восточные районы лагеря беженцев Бурейдж.

По информации Минздрава в Газе, с 7 октября 2023 года в результате атак израильской армии погибли 52 495 человек.

За последние 48 часов в больницы доставлены 275 раненых, погибли 77 человек. Общее число пострадавших с начала боевых действий составляет 118 366 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч палестинцев.

Интенсивные удары по Газе возобновились утром 18 марта, после завершения срока действия соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января.

С момента возобновления атак, по данным палестинских источников, погибли 2396 человек. Большинство из них — женщины, дети и пожилые. Еще 6325 человек получили ранения.

Израильская армия заявила, что продолжит удары с нарастающей силой, обвиняя ХАМАС в отказе от предложений по новому перемирию.

ХАМАС, в свою очередь, заявил, что Израиль нарушил обязательства перед посредниками и возобновил «геноцид палестинского народа в Газе».

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