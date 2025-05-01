Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил общественную телерадиокорпорацию TRT с 61-й годовщиной со дня основания. В своем посте на X он отметил, что TRT занимает свое место среди ведущих мировых медиа благодаря «ответственному, беспристрастному и принципиальному подходу к журналистике».

«Поздравляю с 61-й годовщиной создания TRT — голоса нашей страны на международной арене», — написал президент Эрдоган, добавив, что желает каждому представителю «семьи TRT» успехов в их работе.

TRT (Турецкая радиотелевизионная корпорация) была основана 1 мая 1964 года как первый национальный вещатель страны.

На протяжении десятилетий корпорация оставалась основным источником информации в Турции и прошла путь от черно-белого телевидения до цифровой платформы с глобальными амбициями.

За годы истории TRT стала важным элементом в развитии турецкого кинематографа, музыки, театра и образования, а с начала 2000-х годов активно расширяет свое международное присутствие.

Сегодня международная платформа TRT Global вещает на 40 языках, включая русский, арабский, английский, фарси, французский, испанский, а также тюркские, балканские и африканские языки.