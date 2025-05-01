ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган поздравил TRT с 61-летием
Президент назвал TRT голосом Турции в мире и пожелал успехов каждому ее сотруднику
Президент Эрдоган поздравил TRT с 61-летием
1 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил общественную телерадиокорпорацию TRT с 61-й годовщиной со дня основания. В своем посте на X он отметил, что TRT занимает свое место среди ведущих мировых медиа благодаря «ответственному, беспристрастному и принципиальному подходу к журналистике».

«Поздравляю с 61-й годовщиной создания TRT — голоса нашей страны на международной арене», — написал президент Эрдоган, добавив, что желает каждому представителю «семьи TRT» успехов в их работе.

TRT (Турецкая радиотелевизионная корпорация) была основана 1 мая 1964 года как первый национальный вещатель страны.

На протяжении десятилетий корпорация оставалась основным источником информации в Турции и прошла путь от черно-белого телевидения до цифровой платформы с глобальными амбициями.

За годы истории TRT стала важным элементом в развитии турецкого кинематографа, музыки, театра и образования, а с начала 2000-х годов активно расширяет свое международное присутствие.

Сегодня международная платформа TRT Global вещает на 40 языках, включая русский, арабский, английский, фарси, французский, испанский, а также тюркские, балканские и африканские языки.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us