С 14 по 16 мая госсекретарь США Марко Рубио посетит турецкий город Анталья для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, говорится в официальном сообщении Госдепа.

Основными темами станут усиление оборонных инвестиций союзников, подготовка к июньскому саммиту в Гааге и поиск путей завершения войны в Украине. Рубио намерен продвигать повестку президента США Дональда Трампа, нацеленную на повышение эффективности альянса и более оптимальное распределение нагрузки между членами, говорится в сообщении.

Визит в Турцию завершит ближневосточное турне, в ходе которого Рубио будет сопровождать Трампа в Саудовской Аравии и Катаре. Там американская делегация проведет переговоры о региональных конфликтах, торговле и инвестициях.

На этом фоне президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между Москвой и Киевом 15 мая в Стамбуле. Это стало его ответом на предложенное США, Европой и Украиной безусловное и немедленное 30-дневное перемирие, которой сам российский лидер прямо ни принял, ни отверг.

В Киеве в воскресенье заявили, что прекращение огня должно предшествовать любым переговорам. Украинским властям вторил спецпредставитель США Кит Келлог, который призвал «остановить убийства», написав в соцсетях: «Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а затем переход к всеобъемлющим мирным дискуссиям. А не наоборот».