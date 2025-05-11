ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Рубио едет в Анталью
Госсекретарь США примет участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Турции по завершении ближневосточного тура по Саудовской Аравии и Катару
Рубио едет в Анталью
11 мая 2025 г.

С 14 по 16 мая госсекретарь США Марко Рубио посетит турецкий город Анталья для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, говорится в официальном сообщении Госдепа.

Основными темами станут усиление оборонных инвестиций союзников, подготовка к июньскому саммиту в Гааге и поиск путей завершения войны в Украине. Рубио намерен продвигать повестку президента США Дональда Трампа, нацеленную на повышение эффективности альянса и более оптимальное распределение нагрузки между членами, говорится в сообщении.

Визит в Турцию завершит ближневосточное турне, в ходе которого Рубио будет сопровождать Трампа в Саудовской Аравии и Катаре. Там американская делегация проведет переговоры о региональных конфликтах, торговле и инвестициях.

На этом фоне президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между Москвой и Киевом 15 мая в Стамбуле. Это стало его ответом на предложенное США, Европой и Украиной безусловное и немедленное 30-дневное перемирие, которой сам российский лидер прямо ни принял, ни отверг.

В Киеве в воскресенье заявили, что прекращение огня должно предшествовать любым переговорам. Украинским властям вторил спецпредставитель США Кит Келлог, который призвал «остановить убийства», написав в соцсетях: «Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а затем переход к всеобъемлющим мирным дискуссиям. А не наоборот».

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