Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном изменении своей торговой политики в отношении Китая. По его словам, ранее введенные 145% тарифы на китайские товары будут существенно снижены, но не отменены полностью.

«Это слишком высоко. Нам нужно скорректировать», — заявил Трамп.

«У Китая все будет хорошо, и я думаю, они будут довольны. Думаю, мы будем счастливо сосуществовать и, в идеале, сотрудничать. Так что, думаю, все сложится очень хорошо», – подытожил Трамп.

Трамп выразил уверенность, что стороны вскоре смогут достичь соглашения.

«Мои отношения с президентом Си [Цзиньпином] отличные <…> Они долгое время были очень хорошими. И я думаю, что мы заключим сделку с Китаем», — заявил Трамп.

Заявление прозвучало после выступления министра финансов США Скотта Бессента на инвестиционной конференции. Бессент назвал торговую войну с Китаем нежизнеспособной и призвал к деэскалации.

По его словам, Вашингтон надеется достичь соглашения, которое позволит сбалансировать торговые отношения с Пекином.

После заявлений Трампа и Бессента американские фондовые рынки отреагировали ростом индексов. Позитивную динамику также показали азиатские биржи.

В то же время Пекин опроверг сообщения о начале торговых переговоров.

«Это все ложная информация. Насколько мне известно, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения», — заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.