Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере заявил, что Россия готова к уступкам ради завершения войны.

Отвечая на вопрос журналистов о конкретных уступках, на которые пошла Москва, Трамп сказал: «Прекращение войны, отказ от захвата всей страны — довольно большая уступка».

Он также прокомментировал позицию США относительно возможного отказа Украины от части своей территории ради мира.

«Это зависит от того, какую территорию. Мы сделаем все, что в наших силах», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, Украине будет сложно вернуть Крым, поскольку «он был взят без боевых действий».

Ранее Financial Times сообщала, что президент России Владимир Путин в начале апреля на встрече с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге предложил остановить боевые действия по текущей линии фронта.

Источники газеты уточнили, что Москва выразила готовность отказаться от претензий на части оккупированных украинских областей, оставшиеся под контролем Киева.

В ответ администрация Трампа выдвинула идеи возможного урегулирования, включающие признание Крыма российским и фактического контроля России над занятыми ею территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине после окончательной доработки ряда деталей. Глава МИД также отметил, что считает Трампа «вероятно, единственным лидером на Земле», признающим необходимость устранить «коренные причины» войны.