В Кремле считают возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но только в случае, если переговорные делегации достигнут определенных договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — заявил Песков.

Он подтвердил, что российская сторона готовит собственный перечень условий для прекращения огня. Эти условия будут переданы украинской стороне.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев договорились проработать такие условия более подробно до следующего раунда переговоров.

Глава украинской делегации Рустем Умеров на пресс-конференции после встречи в Стамбуле заявил, что следующим шагом должно стать проведение саммита на уровне лидеров. По его словам, украинская сторона официально предложила такую встречу.

Мединский подтвердил, что запрос был получен и принят к сведению.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее не раз заявлял о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным. В день начала переговоров он прибыл в Анкару и вновь повторил это предложение.