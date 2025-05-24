Европейский союз обсуждает возможность введения нового пакета санкций против России. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, меры включают отключение от международной системы SWIFT более 20 российских банков, снижение ценового потолка на нефть и запрет на строительство газопровода «Северный поток 2».

По данным агентства, Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС, однако сроки принятия решений пока не определены. Обсуждаются также торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд евро и дополнительные меры против российских кредитных организаций, поддерживающих войну в Украине.

Источники Bloomberg отмечают, что Евросоюз может предложить странам «Большой семерки» (G7) снизить предельную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Этот шаг потребует согласия США. Ранее на встрече глав финансовых ведомств G7 в Канаде соглашения достигнуто не было.

В рамках 18-го пакета санкций ЕС также рассматривает меры против российского теневого флота и компаний, обходящих ограничения.

Кроме того, Брюссель обсуждает запрет на операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который возглавляет спецпредставитель Кремля по переговорам с Украиной Кирилл Дмитриев.

РФПИ уже находится под санкциями ряда стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и Украину. Теперь ЕС может усилить меры давления, добавив защитные положения для европейских компаний от исков в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

Цель нового пакета — усилить экономическое давление на Москву и ограничить доступ к финансам и технологиям, которые могут быть использованы для продолжения войны.