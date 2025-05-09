вПрезидент США Дональд Трамп прекратил прямые контакты с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист армейского радио Израиля Янир Козин со ссылкой на источники в окружении Трампа.

По его данным, решение принято после того, как ближайшие советники американского лидера заявили министру по стратегическим делам Израиля Рону Дермеру, что Трамп считает себя «объектом манипуляций» со стороны Нетаньяху. Один из израильских чиновников добавил, что тон Дермера на недавних встречах с высокопоставленными республиканцами был воспринят как «высокомерный» и контрпродуктивный.

«Нет ничего, чего Трамп боялся бы больше, чем выглядеть дураком или марионеткой. Поэтому он решил разорвать контакт с Нетаньяху», — цитирует источник.

Кроме того, как сообщается, ухудшению отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом способствовало отсутствие четкого плана Израиля по ситуации с Ираном, хуситами в Йемене и сектором Газа.