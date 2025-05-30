Израильская армия начала насильственное перемещение палестинцев с севера сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи.

По его словам, эвакуации подлежат пять жилых районов: Эль-Ататра, Джебалия эль-Балад, Шуджайя, Эд-Дередж и Эз-Зейтун. Все они расположены на севере сектора. На опубликованной карте указано, что палестинцам необходимо срочно покинуть эти территории и двигаться на запад.

Армия заявила о намерении расширить и усилить боевые действия в этих районах.

Ранее военные Израиля объявили о начале новой наземной операции под названием «Колесницы Гидеона». Ее цель — полная и постоянная оккупация сектора Газа. Согласно плану, палестинское население должно быть принудительно перемещено в так называемые «сборные лагеря» на юге эксклава.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС согласились на последний проект соглашения о временном прекращении огня и обмене пленными в секторе Газа.

Сделку подготовил специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным Al Arabiya, стороны передали Уиткоффу подтверждение согласия с его предложением.