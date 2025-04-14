ТУРЦИЯ
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Турция осудила атаку на лагерь беженцев в Судане
МИД Турции осудил нападения на лагерь беженцев под Эль-Фашером, в результате которых погибли мирные жители и сотрудники гуманитарных организаций
Турция осудила атаку на лагерь беженцев в Судане
МИД Турции / AA
14 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с атакой на лагерь беженцев Замзам, расположенный у города Эль-Фашер в Северном Дарфуре, Судан. В результате удара погибли сотрудники гуманитарных организаций и большое количество мирных жителей.

«Мы осуждаем атаки на лагерь беженцев Замзам, в результате которых погибли сотрудники гуманитарных организаций и множество мирных жителей. Удары по гражданскому населению ни при каких условиях не могут считаться допустимыми», — говорится в заявлении МИД Турции.

Анкара также подчеркнула необходимость немедленного прекращения блокады Эль-Фашера и страданий суданского народа, подтвердив свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Судана.

Конфликт в Судане продолжается с 15 апреля 2023 года. Столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), начавшиеся в столице Хартуме, распространились по всей стране и стали причиной крупнейшего в мире кризиса перемещенных лиц. Более 11 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них около 4 млн бежали в соседние страны. По данным ООН, более 30 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

По оценкам, число погибших в ходе конфликта может превышать 150 тыс. человек. СБР с 10 мая 2024 года осаждают Эль-Фашер, при этом контролируя большую часть Дарфура. В районах, где находятся лагеря перемещенных лиц, гуманитарная ситуация оценивается как крайне тяжелая.

МИД Турции в своем заявлении вновь подтвердил приверженность поддержке стабильности в Судане и соблюдению норм международного гуманитарного права.

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