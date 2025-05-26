ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС принял американские условия перемирия
Движение согласилось освободить 10 израильских пленных в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод из Газы
ХАМАС принял американские условия перемирия
Разрушенные здания в Газе у израильской границы, 26 мая / Reuters
18 часов назад

Палестинское движение сопротивления ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в Газе от американского посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, сообщил палестинский источник агентству «Анадолу» в понедельник.

«ХАМАС согласился на предложение Уиткоффа о прекращении огня в интересах нашего народа и для остановки продолжающегося геноцида», — заявил источник на условиях анонимности.

Как сообщил Reuters палестинский источник, близкий к движению, предложение включает освобождение десяти живых израильских пленных, находящихся у ХАМАС, двумя группами в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод из сектора Газа.

План также предусматривает освобождение Израилем ряда палестинских заключенных, включая сотни отбывающих длительные сроки. Официального комментария от израильской стороны пока не поступило.

18 марта Израиль фактически прекратил январское соглашение о перемирии с ХАМАС и возобновил военную кампанию в Газе.

Движение заявляло о готовности освободить всех оставшихся заложников и согласиться на постоянное перемирие в случае полного вывода Израиля из Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает лишь на временном прекращении огня в обмен на освобождение пленных. Израильский премьер требует полного «уничтожения ХАМАС».

По данным Министерства здравоохранения Газы, с октября 2023 года в результате израильского вторжения в сектор погибли не менее 53,939 палестинцев. За последние сутки в больницы доставили 38 тел, а 204 человека получили ранения, доведя общее число пострадавших до 122,797.

С момента возобновления атак 18 марта израильская армия убила 3,785 палестинцев и ранила еще 10,756 человек.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.

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