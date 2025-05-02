ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Вэнс пообещал «сблизить» Украину и Россию
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что между позициями России и Украины «очень большая пропасть», и заявил, что Белый дом попытается сблизить их в ближайшие 100 дней
Вэнс пообещал «сблизить» Украину и Россию
Джей Ди Вэнс / Reuters
2 мая 2025 г.

Между позициями Москвы и Киева по поводу завершения войны существует «очень большая пропасть», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News Digital. По его словам, администрация президента Дональда Трампа будет работать над тем, чтобы попытаться организовать прямые переговоры между сторонами.

«Первый и необходимый шаг — узнать, чего хотят обе стороны. И это уже произошло. Украинцы сказали: «Вот чего мы хотим». Русские сказали: «Это то, что мы хотим». Теперь дипломатическая работа заключается в том, чтобы попытаться сблизить эти две позиции», — сказал Вэнс.

Он добавил, что Белый дом планирует в ближайшие 100 дней «усердно работать» над тем, чтобы собрать представителей Украины и России за одним столом.

«У нас есть первый шаг. У нас есть мирное предложение. Теперь мы попытаемся двигаться дальше», — пояснил вице-президент.

29 апреля исполнилось 100 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США во второй раз. Во время кампании он заявлял, что сможет завершить российско-украинскую войну за 24 часа, однако за первые месяцы его президентства этого не произошло.

По данным СМИ, США уже несколько месяцев ведут раздельные переговоры с Киевом и Москвой. На первом этапе Вашингтон предлагал 30-дневное перемирие. Украина, по информации источников, дала согласие, но Россия фактически отвергла предложение. После этого США начали продвигать рамочное мирное соглашение, пригрозив выйти из переговоров, если стороны не достигнут прогресса.

По данным западной прессы, во время встречи в Ватикане 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не отказываться от переговоров и занять более жесткую позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. Зеленский также настаивал на том, чтобы приоритет был вновь отдан вопросу прекращения огня.

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