Украина ожидает официального подтверждения от России о начале полного и устойчивого перемирия с 12 мая и готова приступить к переговорам, заявил президент Владимир Зеленский 11 мая. Он подчеркнул, что прекращение огня — первый и необходимый шаг к завершению войны.

«Хороший знак, что в России, наконец, задумываются об окончании войны. Весь мир давно этого ждет. А первый шаг к реальному завершению любой войны — это перемирие», — отметил Зеленский. Он добавил, что «нет смысла продолжать убийства еще хотя бы один день» и подтвердил готовность Киева к встрече при условии соблюдения режима тишины.

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин предложил прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая, но при этом никак не отреагировал на предложение о 30-дневном безусловном перемирие, поддержанном США и ЕС. Он обвинил Украину в нарушении одностороннего «режима тишины» с 8 по 11 мая, утверждая, что Киев атаковал Белгородскую и Курскую области. Украинская сторона, в свою очередь, также заявила о многочисленных российских ударах по городам и позициям ВСУ во время объявленного перемирия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак вторил Зеленскому, что перемирие должно предшествовать переговорам: «Сначала 30 дней тишины — потом все остальное. Россия не должна маскировать свое стремление продолжать войну под словесные конструкции». По его словам, перемирие станет подтверждением готовности Москвы положить конец насилию.

В МИД России в ответ заявили, что Украина якобы «не так поняла» Путина. Представительница ведомства Мария Захарова отметила, что сначала следует обсудить «коренные причины конфликта», а затем уже переходить к вопросу прекращения огня. В Кремле под этими причинами традиционно подразумеваются жалобы Москвы на расширение НАТО и развитие украинской армии и обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение Путина о переговорах «первым шагом, но недостаточным». По его словам, «безусловное перемирие не требует предварительных переговоров», а сам Путин «ищет выход, но при этом хочет выиграть время».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал происходящее «потенциально великим днем для России и Украины». На своей платформе Truth Social он написал: «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если этот нескончаемый «кровавый водоворот» наконец завершится».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился принять дипломатическую встречу и назвал возможные прямые переговоры в Стамбуле «исторически переломным моментом», призвал воспользоваться предоставленным шансом завершить войну.