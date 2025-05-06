Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии после второго голосования в Бундестаге. Его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Об этом сообщает издание Spiegel.

Повторное голосование провели после провала первой попытки утром 6 мая. Тогда Мерцу не хватило всего шести голосов до необходимого большинства. Этот случай стал беспрецедентным — впервые кандидат на пост канцлера не получил поддержки в первом туре при наличии формального большинства.

В новом составе Бундестага 328 депутатов от Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии. Несмотря на это, утреннее голосование завершилось неудачей, что вынудило прервать заседание.

Позже представители ХДС/ХСС объявили о намерении провести второй тур в тот же день. Во время повторного голосования кандидатуру Мерца все же поддержали.

Мерц обещает сокращение налогов на бизнес, снижение цен на энергию, рост оборонных расходов и жесткую миграционную политику. Еще в феврале он провел в Бундестаге антимиграционную резолюцию с поддержкой крайне правой «‎Альтернативы для Германии» (‎АдГ), чем нарушил негласный запрет на сотрудничество с ультраправыми.

Кабинет министров почти полностью обновлен: лишь глава Минобороны Борис Писториус сохранил пост. Остальные — новые лица, преимущественно с опытом в частном секторе. Главная задача Мерца уже сегодня — восстановить доверие граждан. На фоне разочарования в «традиционных» партиях АдГ продолжает укрепляться: в апреле ультраправые возглавили политический рейтинг Германии.