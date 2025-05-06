ПОЛИТИКА
1 мин чтения
У Мерца получилось
Бундестаг Германии утвердил лидера христианских демократов Фридриха Мерца на пост канцлера со второй попытки
У Мерца получилось
Фридрих Мерц / Reuters
6 мая 2025 г.

Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии после второго голосования в Бундестаге. Его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Об этом сообщает издание Spiegel.

Повторное голосование провели после провала первой попытки утром 6 мая. Тогда Мерцу не хватило всего шести голосов до необходимого большинства. Этот случай стал беспрецедентным — впервые кандидат на пост канцлера не получил поддержки в первом туре при наличии формального большинства.

В новом составе Бундестага 328 депутатов от Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии. Несмотря на это, утреннее голосование завершилось неудачей, что вынудило прервать заседание.

Позже представители ХДС/ХСС объявили о намерении провести второй тур в тот же день. Во время повторного голосования кандидатуру Мерца все же поддержали.

Мерц обещает сокращение налогов на бизнес, снижение цен на энергию, рост оборонных расходов и жесткую миграционную политику. Еще в феврале он провел в Бундестаге антимиграционную резолюцию с поддержкой крайне правой «‎Альтернативы для Германии» (‎АдГ), чем нарушил негласный запрет на сотрудничество с ультраправыми.

Кабинет министров почти полностью обновлен: лишь глава Минобороны Борис Писториус сохранил пост. Остальные — новые лица, преимущественно с опытом в частном секторе. Главная задача Мерца уже сегодня — восстановить доверие граждан. На фоне разочарования в «традиционных» партиях АдГ продолжает укрепляться: в апреле ультраправые возглавили политический рейтинг Германии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us