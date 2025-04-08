ВОЙНА В ГАЗЕ
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ООН: Газа находится в бесконечном цикле смерти
Генсек ООН Антониу Гутерриш обвинил Израиль в нарушении международного гуманитарного права и заявил, что сектор Газа превратился в «поле убийств», где мирные жители погружены в бесконечный цикл смерти
ООН: Газа находится в бесконечном цикле смерти
Генсек ООН Антониу Гутерриш / Reuters
8 апреля 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким заявлением перед заседанием Совета Безопасности, подчеркнув, что ситуация в Газе достигла критической точки. По его словам, в эксклав не поступает ни капли помощи — ни еды, ни топлива, ни медикаментов, ни даже коммерческих товаров.

«Газа превратилась в поле для убийств. Гражданское население находится в бесконечном цикле смерти», — заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что соглашение о прекращении огня ранее позволило начать распределение жизненно важной помощи, однако после его срыва гуманитарный доступ вновь полностью заблокирован.

Он напомнил, что как оккупирующая сторона Израиль обязан, согласно международному праву, обеспечивать население продовольствием, медицинской помощью и санитарными условиями. Однако «ничего из этого сегодня в Газе не происходит», — отметил глава ООН.

Особое внимание Гутерриш уделил защите гуманитарных работников. Он осудил новые разрешительные механизмы, предложенные Израилем, назвав их попыткой контролировать поставки «до каждой калории и мучного зерна». По его словам, ООН не станет частью системы, нарушающей принципы гуманности, беспристрастности и независимости.

«Гуманитарный доступ должен быть полным и бесперебойным. Убийства гуманитарных работников требуют независимого расследования. Мы никогда не убежим от правды. Это неприемлемо с точки зрения международного права и истории», — заявил Гутерриш.

Глава ООН предупредил, что в случае продолжения израильской политики гуманитарная катастрофа в Газе может повториться и на оккупированном Западном берегу. Он вновь призвал к прекращению огня, освобождению пленников и срочной доставке помощи.

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