Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26-27 мая 2025 года по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Во время визита турецкий дипломат будет принят президентом РФ Владимиром Путиным.

Основной темой переговоров станет роль Турции как посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. Анкара планирует подтвердить свою готовность к организации новых переговоров между сторонами, как это уже происходило в 2022 году и недавно 16 мая в Стамбуле.

Фидан также проведет встречи с заместителем главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на майских переговорах по Украине, и министром обороны Андреем Белоусовым.

На повестке дня — развитие двусторонних отношений между Турцией и Россией как ключевыми региональными игроками. Стороны обсудят текущее состояние сотрудничества в торговле, энергетике и туризме, а также возможные шаги по его укреплению.

Кроме украинского вопроса, дипломаты затронут региональные и международные проблемы, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Южном Кавказе.

Последняя встреча Фидана и Лаврова состоялась 12 апреля 2025 года в рамках Анталийского дипломатического форума. До этого российский министр посещал Турцию 23 февраля, а в октябре 2024 года участвовал в заседании платформы регионального сотрудничества 3+3 в Стамбуле.