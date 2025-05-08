ПОЛИТИКА
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Премьер Словакии может не доехать до парада Победы
Роберт Фицо пытается найти маршрут, которым удалось бы добраться в Москву после отказа стран Балтии пропустить его самолет
Премьер Словакии может не доехать до парада Победы
/ AFP
8 мая 2025 г.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пытается найти маршрут для полета в Москву на парад Победы 9 мая после того, как страны Балтии закрыли свое воздушное пространство для его борта. Фицо — единственный лидер страны ЕС, планирующий принять участие в мероприятии, куда приглашены два десятка иностранных руководителей. В декабре он уже встречался с Владимиром Путиным в Кремле.

Как правило, рейсы из Европы в Россию используют воздушное пространство Литвы — этот обходной маршрут был введен в 2021 году после того, как Минск принудительно посадил самолет Ryanair, пролетавший над Беларусью. Украинское небо остается закрытым с 2022 года из-за военного положения. Но сейчас даже «литовский» обход заблокирован — президент Гитанас Науседа подтвердил: небо для самолетов, перевозящих Фицо и президента Сербии Александра Вучича, закрыто.

Фицо посетовал, что и Эстония отказалась пропустить его борт, несмотря на всего действовавшее круглогодичное разрешение для словацкого правительственного флота. «Это чрезвычайно усложняет наш график, ведь тогда мы не сможем провести согласованные мероприятия в Москве», — отметил он.

В Таллине же заявили, что запросов от словацкой стороны и не было. В МИД Латвии также заявили, что не допустят никаких полетов на парад, хотя напрямую имя Фицо не упоминалось.

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