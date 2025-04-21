ПОЛИТИКА
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Трамп снова клеймит «леваков»
Дональд Трамп в пасхальном послании обрушился на Байдена, судей и «радикальных левых»
Трамп снова клеймит «леваков»
Дональд Трамп / Reuters
21 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп опубликовал пасхальное поздравление, в котором использовал резкие выражения в адрес политических оппонентов. Он назвал их «безумными радикальными левыми» и обвинил в подрыве безопасности страны.

На своей платформе Truth Social Трамп написал: «Счастливой Пасхи всем, включая безумных радикальных левых, которые так стараются и интригуют, чтобы вернуть в нашу страну убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных, известных членов банды MS-13 и насильников женщин».

Он также раскритиковал судей и сотрудников правоохранительных органов. По его словам, они «слабы» и «неэффективны» и тем самым позволяют «зловещим атакам» на страну продолжаться.

Бывшего президента Джо Байдена Трамп назвал «идиотом». Он заявил, что Байден сознательно открыл границы для миллионов преступников. Политику администрации он охарактеризовал как «самый катастрофический акт, совершенный против Америки».

Кроме того, Трамп намекнул, что в период президентства Байдена страной управлял кто-то другой. Он вновь заявил, что выборы 2020 года были «сфальсифицированы».

Ранее Джо Байден впервые после ухода с поста президента выступил с публичной речью, подвергнув резкой критике политику администрации Дональда Трампа в сфере социального обеспечения, хотя ни разу не назвал своего преемника по имени.

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает», — заявил Байден, выступая на конференции в Чикаго, посвященной правам людей с инвалидностью.

По его словам, американский народ никогда не был настолько разделен, и нынешним положением дел довольны лишь тридцать процентов населения, у которых «нет сердца».

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