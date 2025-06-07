Миллиардер Илон Маск 5 июня опубликовал в соцсети X пост, в котором заявил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна. Позднее эта публикация была удалена. На момент публикации новости Маск не объяснил причин.

В своем сообщении он написал: «Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!»

Финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Его связи с крупными политиками и бизнесменами остаются предметом общественного интереса. Часть материалов по делу до сих пор не раскрыта.

Публикация Маска прозвучала на фоне его публичного конфликта с Трампом. Разногласия обострились после того, как миллиардер раскритиковал республиканский законопроект о налоговых льготах, названный Трампом «большим и прекрасным».

Маск продолжил атаку, упомянув дело Эпштейна. Трамп действительно знал Эпштейна и упоминался в ряде документов, но степень их связи остается неясной.

В ответ Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска.

Бывший советник Белого дома Стив Бэннон также подключился к конфликту и заявил, что Маск является «нелегалом» и должен быть немедленно депортирован из США.

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он нелегальный иностранец, и его следует немедленно депортировать из страны», — сказал Бэннон.

Бэннон также заявил, что употребление наркотиков Маском может стать поводом для депортации. По его словам, «дело о наркотиках будет расследовано».