Верховный суд Великобритании признал, что только биологически рожденные женщины могут считаться женщинами по закону. Решение позволило исключить трансгендерных женщин из юридического определения. Это решение, принятое в среду, завершило многолетнюю юридическую борьбу по определению понятия «женщина» в законе о равенстве 2010 года.

«Единогласное решение этого суда заключается в том, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологическим женщинам и биологическому полу», — заявил заместитель председателя суда лорд Ходж.

Постановление знаменует поражение шотландского правительства в длительной борьбе с женской кампанией «За женщин Шотландии», которая утверждала, что доступ к женским пространствам должен предоставляться только людям, рожденным женщинами.

Соучредитель группы «За женщин Шотландии» Сьюзан Смит приветствовала решение суда: «Сегодня судьи сказали то, во что мы всегда верили: женщины защищены своим биологическим полом, пол реален, и женщины теперь могут быть уверены, что услуги и пространства, предназначенные для женщин, действительно для женщин».

Представительница шотландского правительства заявила, что они принимают решение, но важно не воспринимать его как триумф одной группы над другой: «Постановление вносит ясность между двумя соответствующими законодательными актами, принятыми в Вестминстере».

В 88-страничном постановлении судьи указали, что концепция пола является бинарной, относящейся либо к женщине, либо к мужчине, и выразили надежду, что решение внесет ясность в закон, защищая как женщин, так и трансгендерных людей.

Права трансгендеров стали идеологическим и политическим камнем преткновения по всему миру. В США президент Дональд Трамп в течение нескольких недель после вступления в должность подписал указ «О недопущении мужчин в женский спорт», который фактически запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных мероприятиях в школах и колледжах.

В среду Министерство юстиции заявило, что подает в суд на департамент образования штата Мэн за предполагаемое нарушение федерального антидискриминационного закона Title IX, разрешающего трансгендерным девочкам играть в женских командах.