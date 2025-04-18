США откажутся от попыток посредничества в переговорах о мире между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не появятся ясные сигналы о возможности договоренностей. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с представителями Украины и европейских стран в Париже.

По его словам, президент Дональд Трамп заинтересован в заключении мирного соглашения, но не намерен тратить время, если нет перспектив.

«Мы подходим к моменту, когда нужно решить, возможно ли это вообще. Именно поэтому мы вовлекаем обе стороны. Мы не будем продолжать эту работу неделями и месяцами. У нас есть другие приоритеты», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что решение будет принято в ближайшие дни.

«Если станет ясно, что есть шанс на мирное урегулирование — мы остаемся. Если нет — идем дальше», — добавил он.

Накануне Трамп заявил, что ожидает ответа от России по поводу возможного перемирия в Украине уже на этой неделе. Выступая 17 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, он подчеркнул: «Мы хотим, чтобы все это прекратилось. Мы хотим остановить смерть и разрушения».

В представительстве РФ при ООН 17 апреля заявили, что прекращение огня в Украине в текущих условиях маловероятно.